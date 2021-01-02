«Тоттенхэм» разгромил «Лидс» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» разгромил «Лидс» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в субботу, 2 января, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голами отметились нападающий Харри Кейн (пенальти), полузащитник Сон Хын Мин и защитник Тоби Алдервейрелд.
Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 29 очков и выйти на третье место в чемпионате страны. В активе «Лидса» 23 очка, «павлины» находятся на 11 позиции.
В следующем туре «Тоттенхэм» 13 января на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Лидс» 16 января дома встретится с «Брайтоном».