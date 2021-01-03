Избранный в ноябре новый состав Конгресса США приступил к работе в воскресенье, 3 января. Палата представителей провела первую сессию, также на сессию собрался сенат, контроль над которым еще не определился. Об этом сообщает РИА Новости.

Над палатой представителей контроль сохранили демократы, хоть и в ослабленном виде, они имеют 222 голоса против 211 у республиканцев. В одном округе победитель еще не определен, а в другом избранный конгрессмен Люк Летлоу незадолго до начала сессии умер из-за коронавируса. Ожидается, что спикер палаты представителей Ненси Пелоси будет переизбрана на следующий двухлетний срок.

Общая сессия Конгресса состоится 6 января. На ней должна быть утверждена кандидатура избранного президента страны Джо Байдена. Кроме того, демократы намерены в ближайшее время вновь поднять в сенате вопрос о прямых выплатах американцам по две тысячи долларов на человека, они предназначены для граждан с доходом менее 75 тысяч долларов в год. 29 декабря палата представителей одобрила эту идею.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал законопроект о масштабном пакете помощи американской экономике. Размер выплаты увеличится с 600 до 2000 долларов, а для детей будут раздавать уже не по 300, а по 600 долларов. Новый пакет поддержки станет крупнейшими после того, что американские власти приняли в разгар первой волны пандемии: в марте власти США выделили на борьбу с кризисом 1,8 триллиона долларов. Тогда 70 миллионов американцев получили выплаты в размере 1200 долларов.