Заслуженный тренер России объяснил разгромное поражение молодежки от Канады

Заслуженный тренер России Владимир Плющев объяснил разгромное поражение молодежки от Канады. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, команду перехвалили журналисты. «Они все читают, все видят. Психологию еще никто не отменял, дополнительные ожидания рождали излишнее давление и скованность, которая в конечном счете не позволяла реализовать свои моменты», — заявил тренер.

Россияне и канадцы встретились в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» 5 января. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.

В финале Канада сыграет с победителем матча США — Финляндия. Российские хоккеисты будет бороться с проигравшей командой в этой паре за третье место. Оба матча пройдут в ночь с 5 на 6 января по московскому времени.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в канадском Эдмонтоне. Хозяева — действующие победители турнира, в 2020 году в финале они одержали победу над сборной России.