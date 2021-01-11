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Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд

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Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
Фото: @thenotoriousmma

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поделился ожиданиями от своего поединка с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает MMA Junkie.

Спортсмен отметил, что уважает соперника, считая его хорошим и даже великим бойцом. При этом, по мнению Макгрегора, Порье уступает ему в классе. Ирландец также пообещал нокаутировать американца за 60 секунд.

23 января поединок Макгрегора и Порье возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ивент пройдет в Аду-Даби, на бойцовском острове.

Осенью Макгрегор объявил о возвращении в смешанные единоборства. Его последний поединок состоялся в январе 2020-го. Тогда ирландец за 40 секунд нокаутировал американского ветерана UFC Дональда Серроне. Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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