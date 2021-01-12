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В США писавшей о превосходстве темнокожих предложили пост в Минюсте

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Кристен Кларк
Кристен Кларк
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кристен Кларк (Kristen Clarke), которую избранный президент США Джо Байден выбрал на пост главы отдела по гражданским правам Минюста, писала о превосходстве чернокожих. Об этом пишет Fox News.

Телеканал отмечает, что это один из важнейших постов министерства. Сейчас Кларк занимает пост президента Комитета юристов по гражданским правам (Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law).

Fox News опубликовал письмо Кларк от 1994-го, которое она писала в студенческую газету The Harvard Crimson. Тогда девушка занимала пост президента Ассоциации темнокожих студентов. В письме девушка рассказала о своих взглядах на расовую науку и превосходстве чернокожих людей.

«Человеческие мыслительные процессы контролируются меланином — тем самым химическим соединением, которое наделяет темнокожих превосходящими физическими и умственными способностями. (...) Некоторые ученые считают, что большинство белых не способны вырабатывать меланин (...), что можно считать химическим обоснованием культурных различий между темнокожими и белыми», — писала Кларк. По ее мнению, это доказывает умственное и физическое превосходство чернокожих людей.

Телеканал напомнил, что в связи с повышением Кларк обещала «перевернуть страницу ненависти» и работать над защитой гражданских прав. По мнению журналистов Fox News, она вряд ли будет бороться с дискриминацией: на это якобы указывает ее письмо.

В декабре Байден также выдвинул коренную американку Деб Хааланд на пост главы МВД, а экс-главу ФРС Джанет Йеллен — на пост главы министерства финансов. На должность министра энергетики новый президент США предложил экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм. Байден также пригласил своего бывшего соперника, демократа Пита Буттиджича занять пост министра транспорта в правительстве.

Сенат рассмотрит предложенные кандидатуры не ранее конца января.


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