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В Госдуме призвали начать работать с администрацией Байдена

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Игорь Лебедев
Игорь Лебедев
Фото: пресс-служба Госдумы / РИА Новости

Первый зампредседателя Госдумы России Игорь Лебедев предложил прекратить обсуждение выборов в США и начать конструктивную работу с новой администрацией избранного президента Джо Байдена. Он заявил об этом РИА Новости.

«За Байдена проголосовал избиратель Соединенных Штатов, он получил поддержку более чем необходимую... Триста с лишним голосов выборщиков. Вопрос закрыт, Байден — избранный президент», — ответил Лебедев на вопрос, можно ли считать Байдена легитимным президентом США.

«Почему мы сейчас должны обсуждать какие-то моменты, связанные с выборами в США. Давайте поздравим его (Байдена) с этим событием и будем теперь работать с новой администрацией Демократической партии», — заключил он.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп уедет из Вашингтона в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

СМИ сообщали, что после инаугурации Байдена Трамп планирует переехать в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. При этом политик намерен сохранить в своем подчинении некоторых сотрудников Белого дома даже после окончания срока пребывания на посту. Отмечалось, что соседи Трампа во Флориде выступают против его переезда в Мар-а-Лаго на постоянное место жительства и пытаются не допустить этого.

В США опасаются погромов из-за штурма Капитолия, который произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа. Они не признают итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки — задержаны.

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