В МИД России отреагировали на запрет Киркорову посещать Литву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на запрет российскому певцу Филиппу Киркорову посещать Литву. Заявление дипломата приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, запрет на выступления поп-звезды — это антироссийская пропаганда. «МИД Литвы запустил процедуру внесения в черный список Киркорова и других известных музыкантов, творчество которых, по их словам, "несет пропаганду мягкой силы"», — отметила представитель МИД.

Кроме того, заявления литовской стороны Захарова назвала абсурдными и глупыми. По ее мнению, репрессии в адрес деятелей искусства стали «визитной карточкой молодых европейских демократий».

19 января стало известно, что Киркорову на пять лет запретили въезжать в Литву из-за его позиции по возвращению Крыма в состав России. Рига подчеркнула, что певец многократно посещал полуостров, тем самым «публично оправдал его оккупацию».