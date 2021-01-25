Порье объявил себя «некоронованным» чемпионом UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье прокомментировал свою победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

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32-летний Порье назвал себя «некоронованным чемпионом UFC в легком весе». Именно такой подписью он сопроводил фото, сделанное после победы над Макгрегором.

Порье оказался сильнее Макгрегора в главном поединке UFC 257, прошедшем 24 января. Американец завершил схватку во втором раунде техническим нокаутом. Поединок не был титульным.

Порье становился временным чемпионом в легком весе. Осенью 2019-го он дрался за титул с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но уступил.

На счету Порье 27 побед в MMA при шести поражениях.