Лукашенко заявил о готовности выдать белорусам биометрические паспорта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране все готово к выдаче биометрических паспортов и идентификационных карт гражданам, пишет БЕЛТА.

«Сейчас правительство и должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта», — сказал он.

Лукашенко добавил, что остается создать необходимое правовое регулирование соответствующим указом. Он поручил проработать вопрос целесообразности выдачи новых документов с 30 апреля.

В декабре 2020 года Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о признании виз.

Договор о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией был подписан 19 июня прошлого года в Минске. Согласно документу, граждане зарубежных государств смогут посещать Россию по белорусским визам и пребывать на ее территории вплоть до окончания срока действия въездного документа. Аналогичные правила будут действовать и в отношении белорусской стороны.