Гимнастка воспела черную культуру в танце и стала героиней вирального видео

Американская гимнастка Ниа Деннис выступила на соревнованиях Калифорнийского университета (UCLA) и стала героиней вирального видео. Ролик доступен на YouTube.

21-летняя Деннис воспела черную культуру, использовав музыку популярных афро-американских исполнителей и танцевальные движения. Также по словам самой спортсменки, на нее произвели сильное впечатление движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»).

Ролик выступления Деннис набрал более миллиона просмотров на YouTube. Сама американка после соревнований в социальных сетях написала, что «должна была так поступить ради культуры».

В январе 2019-го выступление другой гимнастки Кейтлин Охаши также приобрело популярность в социальных сетях.