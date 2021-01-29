Мужчина разбил новую машину и разбогател на 151 миллион рублей в один день

Житель американского города Леланд, штат Северная Каролина, разбил новую машину по дороге на работу, а позже в этот же день сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает издание UPI.

Энтони Доу (Anthony Dowe) ехал на работу на новом автомобиле и сбил двух оленей. «Я вышел из себя и решил не ехать на работу. Я поехал домой, лег в кровать и заснул. Потом я проснулся и проверил лотерейные билеты», — рассказал американец.

Все числа на одном из билетов совпали с пятью выпавшими в результате розыгрыша миллиона долларов (75,8 миллиона рублей). Поскольку при покупке билета мужчина доплатил и выбрал опцию «удвоить приз», общая сумма выигрыша составила составила два миллиона долларов (151,6 миллиона рублей).

«Это здорово. Я смогу сделать ремонт в доме отца и матери и починить машину, выплатить кредит за нее и выплатить кредит за машину племянницы», — рассказал победитель.

Ранее сообщалось, что финансист из ЮАР расстался с сожительницей и через несколько дней выиграл в лотерею 60 миллионов южноафриканских рэндов (297,8 миллиона рублей). «Когда я осознал, что выиграл, мне показалось, что это сон. Я принял холодный душ, а затем вернулся, чтобы снова проверить. Все оказалось по-настоящему — удача была на моей стороне, а не на стороне моей бывшей», — признался счастливчик.