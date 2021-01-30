Британский лыжник сломал ногу в столкновении с рекламным щитом

Британский лыжник Эндрю Янг сломал ногу во время гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом сообщает Expressen.

На заключительной части дистанции спортсмен не смог удержать равновесие и врезался в рекламный щит, огораживающий трассу от обрыва. В столкновении лыжник получил серьезную травму, он не смог продолжить гонку. Янга госпитализировали, по итогам обследования врачи диагностировали перелом бедренной кости.

Капитан сборной Великобритании Йостен Винжеруи рассказал, что сезон для лыжника закончен. Он также выразил надежду, что дальнейшей карьере Янга ничего не угрожает.

Гонка прошла в субботу, 30 января. Первым к финишу пришел российский спортсмен Александр Большунов.