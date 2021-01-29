Российскую лыжницу госпитализировали после падения на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева госпитализирована после падения в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом олимпийский чемпион Александр Легков рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам спортсмена, подробности случившегося ему рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Непряеву отправили в больницу, спортсменка не чувствует пальцев, есть подозрение на перелом. Степень серьезности ее травмы определят позднее.

Из-за падения Непряева не смогла завершить гонку, которая прошла в пятницу, 29 января. Россиянки финишировали за пределами топ-10, победу одержала американка Джессика Диггинс.

Ранее 29 января победу в мужской индивидуальной гонке одержал россиянин Александр Большунов. Он обошел норвежцев Симена Крюгера и Шура Рете.