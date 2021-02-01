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Политическому движению Трампа пожертвовали десятки миллионов долларов

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Фото: Marco Bello / Reuters

Комитет политического действия Save America («Спасем Америку») — новое движение, основанное бывшим президентом США Дональдом Трампом, — начал 2021 год с десятками миллионов долларов на счету. Эти деньги организации пожертвовали сторонники республиканца, со ссылкой на документы передает телеканал CNN.

На счетах организации — более 31,1 миллиона долларов. Она была создана вскоре после выборов в ноябре 2020 года и все эти деньги собрала в тот период, когда Трамп обвинял своих политических противников в подлоге на выборах и вел против них судебные дела. Необходимость пожертвований для «защиты выборов» была частью позиционирования комитета.

По американским законам, такая организация может отправлять деньги кандидатам на политические должности, а также оплачивать путешествия в политических целях и работу персонала на кампаниях. Из всех накопленных миллионов Save America к концу прошлого года потратила лишь малую часть — около 200 тысяч долларов.

Отмечается, что всего на счетах политических комитетов, связанных с Трампом и Республиканской партией, насчитывается около 59,8 миллиона долларов. 45-й президент, отмечает телеканал, все еще оказывает значимое влияние на политику партии, хотя в Конгрессе США готовятся новые слушания по делу об его импичменте.

Ранее сообщалось, что Трамп лишился пяти адвокатов, которые разрабатывали стратегию защиты по делу об импичменте в сенате Конгресса США. Причиной разногласий могло стать желание Трампа строить защиту на том, что проигранные им выборы президента США якобы были фальсифицированы, а не на вопросе законности импичмента после истечения срока полномочий президента.

Процесс по импичменту начнется после 8 февраля. В резолюции содержится одна статья обвинения — подстрекательство к мятежу. Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды пытались объявить импичмент.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировали утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.

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