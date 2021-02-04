На Украине оценили роль США в блокировке «пророссийских» телеканалов

Политолог Михаил Погребинский в интервью «Ленте.ру» оценил роль США в блокировке Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «пророссийских» телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZiK.

«Посольство США демонстративно показывает, что управляет руководством Украины. Американцы даже не заботятся о том, что это выглядит, как унижение», — сказал политолог. Он добавил, что посольство США на Украине неоднократно давало понять, что оно недовольно деятельностью оппозиционных телеканалов.

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По его мнению, это связано с тем, что «112 Украина», NewsOne и ZiK позволяли себе рассказывать о том, что Украина находится под внешним управлением. «Это тот самый случай, когда США напрямую не называли, но американцы приняли это на свой счет. Они заявляют, что Соединенные Штаты лишь помогают проводить реформы, защищают от "российской агрессии" и так далее. Это было демонстративно показано», — резюмировал Погребинский.

3 февраля сообщалось, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского в связи с введенными СНБО санкциями против телеканалов. Сам Зеленский заявил, что страна поддерживает свободу слова, но не пропаганду. По его словам, Украина ведет борьбу в информационной войне за правду и европейские ценности.

Решение СНБО поприветствовал и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его мнению, «112 Украина», ZIK и NewsOne занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности Украины, поскольку являются «инструментами пропаганды Кремля».

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».