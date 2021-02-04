Усик описал нужного Украине президента

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик поделился мнением о политической ситуации в стране. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале «Ходят слухи».

34-летний спортсмен убежден, что Украине нужен жесткий президент. «Иначе нельзя, иначе сразу сожрут. Думаю, ему придется некоторое время походить с палочкой», — считает Усик.

В том же интервью Усик заявил, что не собирается покидать страну. Он признался, что ему предлагали сменить гражданство за деньги.

Усик — уроженец Симферополя. Регулярные поездки боксера в Крым к родственникам не раз становились поводом для конфликтов с украинскими журналистами. В январе 2018-го спортсмен резко отреагировал на вопрос относительно поездок на полуостров, назвав такое отношение прессы «собачьим».

Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. На счету Усика 18 побед и ни одного поражения.