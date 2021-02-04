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Усик рассказал о предложениях сменить гражданство

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Александр Усик
Александр Усик
Фото: @usykaa

Украинский боксер-профессионал Александр Усик рассказал, что ему неоднократно предлагали сменить гражданство. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале «Ходят слухи».

34-летний Усик заявил, что не намерен отказываться от украинского паспорта и не станет покидать родину. Он назвал себя «сыном своей страны». По словам украинца, представители нескольких стран предлагали ему поменять гражданство за деньги.

«Но не все же за деньги можно купить. Я люблю свою страну, стараюсь развивать ее в разных родах деятельности», — отметил он.

Усик — уроженец Симферополя. Регулярные поездки боксера в Крым к родственникам не раз становились поводом для конфликтов с украинскими журналистами. В январе 2018-го спортсмен резко отреагировал на вопрос относительно поездок на полуостров, назвав такое отношение прессы «собачьим».

Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. На счету Усика 18 побед и ни одного поражения.

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