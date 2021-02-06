Сбежавшего из Гильдии киноактеров США Трампа решили наказать

Покинувший Гильдию киноактеров США (SAG-AFTRA) бывший президент страны Дональд Трамп все равно может быть наказан. Об этом заявила президент организации, актриса Габриель Картерис, пишет TMZ.

По ее словам, миллиардер сбежал из профсоюза артистов за день до того, как его хотели подвергнуть дисциплинарному взысканию или исключить. Картерис уверена, что Трамп просто не хотел переживать процедуру, поэтому сыграл на опережение.

Тем не менее в SAG-AFTRA решили принять дополнительные ограничительные меры, которые не позволят бизнесмену когда-либо вернуться обратно, если он этого захочет. Картерис объяснила, что столь резкая реакция связана с тем, что произошло 6 января, когда группа сторонников Трампа пошла на штурм и захватила Капитолий.

Трамп сообщил о своем решении с помощью письма. В послании Гильдии он указал, что та практически бесполезна для своих членов и ничего не сделала для него лично, а сам он гордится своими работами в кино и телеиндустрии, в том числе собственным реалити-шоу «Ученик». Бывший президент напомнил, что оказывал поддержку кабельному телевидению и создал тысячи рабочих мест.

Бизнесмен вступил в организацию в 1989 году. Как актер он более всего известен благодаря эпизоду в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Там он сыграл роль случайного прохожего, указавшего дорогу главному герою Кевину МакКалистеру. Съемки сцены проходили в отеле, принадлежавшем самому Трампу.