Российские биатлонисты остались без медалей в первой гонке на чемпионате мира

Российские биатлонисты остались без медалей в смешанной эстафете на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в среду, 10 февраля. Российская команда, которую представляли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, пришла к финишу девятой. Лидерам россияне проиграли 2 минуты 11,4 секунды.

Победу одержала команда Норвегии, вторыми к финишу пришли австрийцы. Бронза в активе спортсменов из Швеции.

Смешанная эстафета стала первой гонкой стартовавшего в словенской Поклюке чемпионата мира. Отечественная команда выступает под флагом Союза биатлонистов России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). 12 февраля пройдет мужской спринт. Начало гонки запланировано на 16:30 по московскому времени.