Брат Магомедшарипова подписал контракт с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хасан Магомедшарипов подписал контракт с американским промоушеном Bellator. Об этом сообщает MMA Junkie.

20-летний спортсмен — брат Забита Магомедшарипова, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Дата дебюта россиянина в промоушене пока неизвестна.

Магомедшарипов присоединился к организации в статусе непобежденного бойца. На его счету серия из пяти побед. Лишь один из его поединков не завершился досрочно. Магомедшарипов выступал в Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship.

Старший Магомедшарипов — один из звезд UFC. На его счету 18 побед при единственном поражении. В UFC россиянин одержал шесть побед подряд. В своем последнем поединке он одержал победу над Кэлвином Каттаром.

Братья Магомедшариповы тренировались в США, в Нью-Джерси под руководством тренера Марка Генри.