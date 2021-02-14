В сети появились лучшие моменты UFC 258

В сети появились лучшие моменты турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который завершился 14 февраля в Лас-Вегасе. Ролик доступен в YouTube-канале UFC Russia.

В главном поединке ивента американец Камару Усман праздновал победу над бразильским спортсменом Гилбертом Бернсом и защитил пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Американец нигерийского происхождения по прежнему не знает поражений в рамках промоушена.

В соглавном поединке Алекса Грассо оказалась сильнее Мэйси Барбер. Противостояние продлилось все три раунда.

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Кевин Гастелум также отметился победой. Он одолел Иэна Хейниша.