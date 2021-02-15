На Украине заявили о распаде «клуба друзей против Путина»

Украинский дипломат и бывший председатель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Роман Бессмертный заявил о начале распада международного «клуба друзей против Путина». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вспомните телефонный разговор [президента России Владимира] Путина и новоизбранного президента США [Джозефа Байдена]. Буквально через неделю — продолжение действия договора СНВ-3 (...) и начало ни с того, ни с сего строительства "Северного потока-2"», — сказал он и добавил, что Россия обязательно достроит и введет в эксплуатацию газопровод.

По словам Бессмертного, Украине сложно в данной ситуации, «потому что мы в первом окопе». «Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается», — уверен украинский дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с Европейским союзом (ЕС), если будут введены новые санкции против чувствительных секторов российской экономики. Он подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.

В Германии заявление российского министра посчитали «странным и непонятным». В ЕС сообщили, что приняли заявление к сведению, отметив, что вне зависимости от слов Лаврова состояние отношений между с Россией остаются «нехорошими».