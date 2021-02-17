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Кабмин выделил более 25,4 миллиарда рублей на поддержку медучреждений в регионах

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Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Правительство России направит регионам более 25,4 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что эта мера позволит поддержать медучреждения, чтобы те могли оказывать помощь населению в полном объеме, несмотря на выросшую нагрузку из-за эпидемии коронавируса. Средства будут направлены из резервного фонда правительства.

В кабмине пояснили, что из-за сложившейся ситуации у медучреждений появились дополнительные расходы, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами зачитал обращение жителя Рязанской области. «Почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? Говорили что даже с подтвержденным диагнозом будут давать лекарства бесплатно. Но этого нет. У нас все, кого я знаю, лечатся сами. Где деньги?» — говорится в обращении. «Мне тоже очень интересно [где деньги]», — задался вопросом Путин. Глава государства заявил, что власти страны выделили 10 миллиардов рублей регионам, чтобы те могли оперативно реагировать на пандемию коронавируса, в том числе средства предназначались для закупки средств индивидуальной защиты.

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