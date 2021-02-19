Российская биатлонистка пожаловалась на пришедших в шесть утра допинг-офицеров

Российская биатлонистка Лариса Куклина пожаловалась на допинг-офицеров, пришедших к ней в шесть часов утра на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом она сообщила в Instagram.

Спортсменка выложила видеоролик, отметив, что хотела выспаться. При этом она пожелала всем хорошего дня и настроения. Неделю назад Куклина уже сдавала тест на запрещенные вещества. Тогда допинг-офицеры пришли к ней в семь утра по местному времени.

Мировое первенство в Поклюке проходит с 10 по 21 февраля. Российские биатлонисты пока не завоевали на турнире ни одной медали.

Международный союз биатлонистов (IBU) наложил запрет на использование оригинального логотипа Союза биатлонистов России (СБР) с цветами национального флага на чемпионате мира. Санкции вызваны решением Спортивного арбитражного суда в декабре 2020-го, согласно которому российским атлетам запрещено выступать под национальным флагом до декабря 2022-го.