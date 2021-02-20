На матче Кубка России с участием «Зенита» прошла акция в поддержку ветеранов

Во время матча 1/8 финала Кубка России между «Зенитом» и «Арсеналом» прошла акция в поддержку ветеранов. Об этом сообщает «Пятый канал».

На информационном табло над секторами стадиона Газпром Арена, который принимал матч, высветились хэштеги #защитимветеранов, #городгеройленинград, #городгеройТула. Кроме того, игроки «Зенита» вышли на матч в футболках в поддержку донорства.

Встреча прошла в субботу, 20 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Арсенала». На гол Далера Кузяева гости ответили точными ударами Кирилла Панченко и Роберта Бауэра, реализовавшего пенальти. Соперник туляков по четвертьфиналу определится позже.