Сын Никаса Сафронова оценил идею Жириновского ограничить вес чиновников

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин оценил предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского установить в России ограничения по весу для обычных граждан в 80 килограмм, а для чиновников — в 100. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Страдающий ожирением Затравкин — его вес достигает почти 250 килограммов — указал, что в словах политика есть доля истины. Однако, по его мнению, в вопросе борьбы государства с лишним весом у граждан необходимо идти не по пути ограничений, а по пути помощи.

Так, он напомнил, что в Японии существуют специальные службы, которые стимулируют граждан придерживаться веса, рекомендуемого врачами. «Если ты в хорошей физической форме, то ты платишь меньше страховку, получаешь какие-то льготы. А если у тебя повышенный вес, то тебя отправляют бесплатно на курсы йоги, дополнительный массаж, оплачивают резекцию желудка», — объяснил сын Сафронова.

Пр этом он иронично отметил, что Жириновский, видимо, понимает по своему опыту, что «его лишний вес обременителен для плеч государства».

Затравкин стал известен широкой аудитории в ноябре 2019 года. Тогда пианист застрял в туалетной кабинке в самолете, летящем из Казани в Москву. Происшествие попало на видео, на кадрах видно, как пианист кричит: «Я не умру в туалете!».

После этого он еще не раз попадал в неудобные ситуации. В частности, осенью 2020-го он отдыхал в турецком отеле и по ошибке прыгнул в детский бассейн вместо взрослого. В результате он сильно ударился о дно коленями и поломал бассейн. В феврале он получил травму во время отпуска в Таиланде: музыкант упал с лестницы и был вынужден обратиться к врачу.