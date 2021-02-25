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Лавров назвал желаемое развитие событий в Армении

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия рассчитывает на урегулирование ситуации в Армении в мирном русле. Такими пожеланиями поделился глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с армянским коллегой Арой Айвазяном, сообщает МИД России на официальном сайте.

Сообщается, что глава МИД Армении проинформировал Лаврова о последнем развитии событий в стране. В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что события в Армении являются «внутренним делом» страны, и назвал желаемым мирное урегулирование ситуации. Уточняется, что телефонный разговор состоялся ранее в четверг, 25 февраля.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вслед за этим Пашинян отправил Гаспаряна в отставку и назвал случившееся попыткой военного переворота.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.


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