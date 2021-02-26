Мужчина поселил десятки голубей в однокомнатной квартире

Житель Первоуральска Свердловской области поселил в своей однокомнатной квартире десятки голубей. Мужчина объяснил поступок желанием спасти птиц от гибели. Об этом стало известно из публикации в сообществе «SHAYTANKA.RU События и люди города П» во «ВКонтакте».

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Голубятня появилась в жилом доме на улице Трубников. Посетившие квартиру гости насчитали в ней около 20 голубей. По словам жильца, он решил спасти птиц, так как каждый декабрь их специально травят. Владелец выделил для голубей всю комнату — он постелил там ткань и поставил миски с кормом. Все вещи, включая зеркало, телевизор и картины, оказались покрыты пометом. Мужчина отметил, что спит в этом же помещении и убирает за птицами, проводя влажную уборку.

Специалисты посоветовали соседям обратить внимание на происходящее, так как голуби могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, вызывать аллергию и портить подоконники и балконы. Местный юрист отметила, что подобные вопросы рассматривают в суде, где могут принять решение о «выселении» птиц или обязать собственника провести санитарную обработку помещения, чтобы устранить запах.

В июле 2020 года житель одного из домов Екатеринбурга устроил на своем балконе пасеку, чем испортил жизнь соседям. Таким способом мужчина хотел спасти пчел. В итоге жильцы стали бояться выходить в подъезд. В управляющей компании отметили, что владелец на протяжении нескольких месяцев обещал увезти насекомых. Вскоре представители организации обратились за помощью к участковому.

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