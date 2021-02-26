Киркоров выразил готовность заплатить латвийскому банку 140 миллионов рублей

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский рассказал, что певец выразил готовность заплатить латвийскому банку ABLV Bank, AS, которому он задолжал 140 миллионов рублей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Как-то пришло письмо о ликвидации банка, и что платить нужно на счет какого-то непонятного физического или юридического лица. Филипп этого делать не стал. Все это пахло аферой, поскольку заявление "умершего" банка пришло без всякого утверждения от латвийских властей», — рассказал юрист.

По его словам, исполнитель готов перевести 140 миллионов рублей, но при этом не знает, на какой счет, ведь банка больше не существует. Добровинский заверил, что процесс находится под контролем.

25 февраля стало известно, что артист и его компания ООО «Филипп Киркоров продакшен» должны 140 миллионов рублей латвийскому ликвидируемому банку. В прошлом году банк обратился в Таганский районный суд Москвы с заявлением к исполнителю и учрежденной им компании с требованием оплатить взятый ранее кредит. В суде признали иск законным и обязали ответчиков выплатить около 140 миллионов рублей. Апелляцию Киркоров проиграл.