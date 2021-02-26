Россия поставит в Киргизию С-300 и беспилотники

Договоренность о поставках в Киргизию зенитных ракетных систем С-300 и беспилотников достигнута в ходе состоявшихся переговоров киргизского и российского президентов Садыра Жапарова и Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Важными стали договоренности сторон о продолжении военно-оборонного сотрудничества. В частности, по поставкам в ближайшее время зенитных ракетных систем С-300 и ударных беспилотников», — рассказала пресс-секретарь президента Киргизии Галина Байтерек.

Материалы по теме «Переворот как демократия» Революция, коронавирус и борьба за власть — как постсоветские страны Средней Азии пережили 2020 год Диктатура в законе В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?

По ее словам, это станет важным вкладом России в обеспечение безопасности страны, внешних границ Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

24 февраля во время визита в Москву Жапаров заверил, что Киргизия будет и дальше укреплять стратегическое партнерство с Россией. В ходе переговоров он подарил Путину красивый киргизский меч и попросил включить киргизских трудовых мигрантов в программу вакцинации от коронавируса.

Ранее Жапаров опубликовал статью о России под названием «Союзнические узы». В ней он раскрыл историю взаимоотношений русского и киргизского народов в XIX и XX веках, а также современное состояние двусторонних отношений. «Благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион», — написал Жапаров.

28 января на церемонии инаугурации Жапаров поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации после октябрьских событий. Он пообещал, что Киргизия продолжит вести многовекторную политику, укрепляя отношения со стратегическими партнерами.