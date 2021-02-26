Запрет российским лыжникам на использование «Катюши» на ЧМ объяснили

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объяснила запрет российским лыжникам на использование «Катюши» вместо национального гимна. Об этом сообщает ТАСС.

В организации отметили, что решение было совместным. Оно принималось национальной федерацией после обсуждения с руководящим органом по виду спорта. Все заинтересованные стороны согласились, что гимн FIS будет использоваться россиянами на всех турнирах под эгидой организации.

О запрете для россиян на использование «Катюши» стало известно 18 февраля. За две недели до этого президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявляла о намерении заменить песней российский гимн.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе завершится 7 марта, всего на турнире будут разыграны 24 комплекта наград. Первые победители стали известны в четверг, 25 февраля. Россияне медалей пока не завоевали.

17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить крупные международные турниры.