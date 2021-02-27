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В Чечне массово закрыли частные клиники

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Фото: Магомед Чабаев / «Коммерсантъ»

В Чечне в ходе массовых проверок нашли нарушения в 129 частных медицинских клиниках, их работу временно приостановили до устранения недочетов. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Чечни.

Всего власти проверили 388 учреждений по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Он поручил руководству регионального управления Роспотребнадзора контролировать работу частных клиник и принимать «самые строжайшие, предусмотренные законом меры, вплоть до полного закрытия».

«Их дальнейшая деятельность должна строиться в полном соответствии с профессиональными и законодательными требованиями», — сказал Кадыров.

Ранее глава республики потребовал зачистить Грозный от грязных грузовиков, чтобы они не портили вид города. По словам Кадырова, тяжеловесные и крупногабаритные транспортные средства должны быть чистыми, а кузов закрыт.

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