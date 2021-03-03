Определено наказание для ударившего судью в живот тренера клуба ФНЛ

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Такое решение в отношении напавшего на судью специалиста принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Гогниева также обязали заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Инцидент произошел в субботу, 27 февраля, после домашнего матча владикавказцев с «Томью». Игра 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, а представители обеих команд устроили стычку. В ходе конфликта Гогниев ударил арбитра Артема Чистякова в живот.

Гогниев известен по выступлениям за «Аланию», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». В составе армейцев он стал чемпионом России в 2003 году. Владикавказский клуб он возглавил в январе 2019-го.