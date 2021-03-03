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В Госдуме дали оценку легитимности новых санкций ЕС

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Владимир Чижов
Владимир Чижов
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов дал оценку легитимности новых антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает RT в среду, 3 марта.

«Это не санкции. В соответствии с международным правом санкции — это инструмент, принадлежащий исключительно Совету Безопасности ООН. Все остальное можно считать односторонними ограничительными мерами, нелегитимными по определению», — сказал Чижов.

24 февраля дипломат пригрозил европейским странам асимметричным ответом от Москвы в случае введения новых санкций.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении высокопоставленных российских силовиков из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

Чуть позже США объявили о вводе санкций против семи высокопоставленных представителей власти России из-за ситуации с Навальным.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Во ФСИН заявили, что Навальный семь раз не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) и 50 раз нарушил условия условного срока. В колонии он пробудет 2 года 6 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия.

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