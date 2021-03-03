Тренер «Фиорентины» порассуждал о Кокорине и вспомнил о Платини

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли порассуждал о процессе адаптации российского форварда Александра Кокорина. Об этом сообщается на сайте команды.

По мнению специалиста, футболисту нужно привыкнуть к новому чемпионату. Он также отметил, что россиянин обладает отличной техникой. Кроме того, Пранделли вспомнил о бывшем футболисте «Ювентуса» и сборной Франции Мишеле Платини. По словам тренера, хавбеку потребовалось полгода на адаптацию к серии А.

Кокорин перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года.

По информации итальянских журналистов, «Фиорентина» заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро. В новой команде россиянин провел два матча, в которых не отметился результативными действиями.