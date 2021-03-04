Фея Динь-Динь заставила женщину похудеть на 57 килограммов

Жительница британского города Уиднес, графство Чешир, страдавшая от ожирения, сумела сбросить вес после унизительной поездки в парк развлечений «Диснейленд». Об этом сообщает сайт CheshireLive.

48-летняя Шерон Спрус (Sharon Spruce), весившая около 130 килограммов, побывала в «Диснейленде» в 2018 году. Поездка обернулась разочарованием: от ходьбы у нее болели суставы, из-за избыточного веса она не смогла прокатиться на некоторых аттракционах, а последней каплей стала фотография с актрисой в костюме феи Динь-Динь из мультфильма «Питер Пен». Увидев себя на снимке, женщина решила, что пора худеть.

Спрус записалась в группу для худеющих, изменила свой рацион и стала делать упражнения. «Я сбрасывала вес медленно, — рассказывает женщина. — Чаще всего по полкилограмма-килограмму в неделю, а в некоторые недели мой вес вообще не менялся». Позднее она занялась фитнесом. За два года ей удалось сбросить 57 килограммов, и теперь Спрус планирует новую поездку в «Диснейленд».

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