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Семья сходила на обед и разбогатела на 63 миллиона рублей

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Фото: The Lott

Жительница австралийского города Фуллартон, Аделаида, Южная Австралия, сходила на обед вместе с мужем и сорвала джекпот в лотерею. Об этом сообщает информагентство UPI.

Австралийка рассказала, что они с мужем остановились в отеле и пошли пообедать. В ожидании заказа семья решила сыграть в лотерею. Супруги не стали выбирать числа сами и доверились генератору случайных чисел.

Победительница подчеркнула, что выигрыш оказался для них большой неожиданностью. «Мы не следили за игрой и не проверяли числа до тех пор, пока к нам не пришел бармен и не сказал, что нам нужно проверить наши билеты, так как кто-то в заведении выиграл крупный приз», — пояснила она.

Австралийка отметила, что пара постаралась сохранить спокойствие, чтобы не радоваться раньше времени на случай, если победителем стал кто-то другой.

В результате пара выиграла более 1,1 миллиона австралийских долларов (63,4 миллиона рублей). Победительница отметила, что супруги окончательно осознали масштаб выигрыша, когда узнали, что им не могут выплатить деньги на месте.

Чета решила положить выигрыш на счет в банке на несколько месяцев перед тем, как принимать какие-либо решения о тратах. «Мы надеемся, что сможем потратить часть денег на путешествие за границу в следующем году», — сказала австралийка.

Ранее сообщалось, что жительница американского округа Сагино, штат Мичиган, сорвала джекпот благодаря тому, что заехала на заправку по дороге на работу. На заправочной станции она приобрела билет мгновенной лотереи.

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