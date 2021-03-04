Российские эксперты обсудили роль и значение наблюдателей на выборах в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 4 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты приняли участие в круглом столе на тему: «Наблюдатель на выборах: объективность vs большая политика» и обсудили миссию независимого общественного наблюдения в новом электоральном цикле России.

Как сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов, большинство опрошенных россиян (57 процентов) доверяют институту выборов в целом и, в частности, институту наблюдателей. Согласно опросу, только 8 процентов «сталкивались или слышали о фальсификациях лично». При этом почти половина опрошенных (45 процентов) считает, что присутствие наблюдателей повышает честность выборов и доверие к его результатам.

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России Максим Григорьев в ходе круглого стола рассказал о принципах и стандартах работы совета. «Нам крайне важно предупредить какие-либо нарушения. И, кстати, важно, что иногда они происходят не по злому умыслу, а в просто в силу каких-то недоработок. Важно фиксировать нарушения. И еще одна важная задача — представлять объективную ситуацию о том, что происходит на выборах», — отметил спикер, говоря о ключевых задачах общественного наблюдения.

Обратил внимание в своем выступлении на серьезный запрос общества к качеству проводимых выборов председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр Брод. «Во-первых, партии тоже увидели в нас серьезную силу и оценили наши усилия последних лет. Во-вторых, партии приняли во внимание нашу программу подготовки наблюдателей и будут ее использовать на практике. В-третьих, есть очень хорошая площадка на базе Общественной Палаты России, и теперь они будут и в регионах, когда общественники вместе с представителями политических партий будут взаимодействовать именно по обсуждению хода кампании, проблемных моментов, — пояснил он. Также Брод добавил, что нужно готовить наблюдателей тщательно, так как гражданское общество «больше не верит популизму и ставит перед выборами очень высокие стандарты качества».

В обсуждении также принимали участие исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Подвел итог дискуссии Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук. Он объяснил причины повышения значимости общественного наблюдения в процессе легитимации выборов, среди которых назвал следующие: общемировая тенденция по снижению доверия к выборам и сомнения в легитимности выборов во многих странах за последние полгода, активизация политических процессов в России, а также нарастающее информационное давление со стороны западных партнеров России в виде информационных и манипулятивных атак по делегитимации выборов.