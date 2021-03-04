На Украине начнут штрафовать за сексизм

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о противодействии дискриминации по признаку пола в рекламе. Об этом сообщает «Страна.ua».

Если закон примут еще в двух чтениях, украинцев начнут штрафовать за сексизм.

Дискриминационная реклама по признаку пола, как указано в законопроекте, содержит утверждение или изображения, указывающие на интеллектуальное, физическое, социальное или иное преимущество одного пола над другим. К такой рекламе также причислили ту, в которой присутствует стереотипность роли мужчины и женщины, что ограничивает свободу жизненного выбора человека, унижает достоинство по признаку пола.

Ранее украинки подвергли критике слова президента страны Владимира Зеленского, назвавшего их туристическим брендом. «Туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Это все есть, оно остается нашим брендом», — сказал он.