Глава Росгвардии наградил выпустившего пять Героев России военный вуз

Глава Росгвардии генерал Виктор Золотов вручил орден Жукова Новосибирскому военному институту войск национальной гвардии имени генерала Яковлева, выпустившего пять Героев России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вуз удостоился награды за высокие показатели в боевой подготовке и обучении квалифицированных специалистов, за мужество и самоотверженность выпускников, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Вручение награды было приурочено к 50-летнему юбилею института, который отмечался 2 марта. Кроме того, 27 марта исполняется пять лет созданию Федеральной службы войск Национальной гвардии.

«Со дня основания учебное заведение подготовило для войск 11 тысяч офицеров, из них 147 человек получили золотые медали, а около двух тысяч — дипломы с отличием. 69 выпускников стали генералами», — сказал «Ленте.ру» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Из стен вуза вышли пять Героев Российской Федерации: генерал-майор Геннадий Фоменко, старший лейтенант Игорь Гуров, старший лейтенант Михаил Немыткин, капитан Виталий Цымановский, капитан Иван Шелохвостов. Четверо удостоены этого высокого звания посмертно.

Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ был создан как головное учебное подразделение внутренних войск в 1971 году. В 2011 году в учебном заведении был образован единственный в войсках разведывательный факультет, который в настоящее время преобразован в факультет сил специального назначения.

Новосибирский институт Росгвардии носит имя своего основателя Ивана Кирилловича Яковлева, главнокомандующего внутренними войсками с 1968 по 1986 год, пользующегося большим уважением в войсках Росгвардии.

Виктор Золотов в канун праздника 8 Марта вручил государственные награды пятнадцати женщинам, проходящим службу в Росгвардии. Среди них — майор полиции Наталья Кузнецова (медаль «За заслуги в укреплении правопорядка»), майор медицинской службы Виктория Фирстова (медаль «За боевое содружество») и фельдшер медицинской части военного госпиталя Росгвардии прапорщик Татьяна Немчинова.