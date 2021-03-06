Александр Емельяненко показал битву взглядов с Джиганом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко опубликовал фото с битвы взглядов с рэпером Джиганом. Пост доступен в Instagram.

На странице музыканта появилось такое же фото. «Буду бить лысую голову», — добавил в описании к публикации 39-летний тяжеловес.

О возможном бое с рэпером Емельяненко рассуждал 2 марта. Спортсмен заявил, что ему без разницы, где и с кем драться. Тогда же он провел опрос среди подписчиков. Тяжеловес спросил, хотят ли они видеть его бой с Джиганом.

Российский боец не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову. Всего на счету Емельяненко 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один поединок с его участием окончился ничьей.