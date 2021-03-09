Брат Нурмагомедова узнал имя следующего соперника в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Абубакар Нурмагомедов узнал имя следующего соперника в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает журналист Марсел Дорфф в Twitter.

Двоюродный брат действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова подерется с Джаредом Гуденом. Бой состоится 27 марта на турнире UFC 260.

В ноябре 2019-го он дебютировал в организации на московском турнире UFC и потерпел неудачу. Нурмагомедов уступил немецкому бойцу Давиду Заваде.

До подписания контракта с UFC Нурмагомедов выступал в Professional Fighting League. Как и его кузен, он тренировался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане. В США боец занимался в зале American Kickboxing Academy.

В UFC также выступает другой кузен чемпиона UFC Умар Нурмагомедов. Еще один родственник бойца Усман Нурмагомедов подписал контракт с Bellator.

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