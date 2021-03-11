Лукашенко обновил руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что практически обновил руководство страны и регионов на людей нового поколения. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Что называется, очередная плеяда руководителей высокого уровня в Белоруссии. Кто бы как ни говорил, что мы закостенели, ничего подобного. Мы практически обновили все руководство страны и уровень губернатора, да и председателей райисполкомов на новых людей. Вы новое поколение, и вам принимать эстафету в будущем и строить Белоруссию», — сказал Лукашенко.

Материалы по теме Хорошо посидели Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался? Так не победим Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?

Он отметил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) не было формальным мероприятием в жизни страны. Решения, принятые на нем — ориентир для руководителей всех уровней, подчеркнул президент.

Ранее 11 марта стало известно, что Лукашенко назначил нового председателя Следственного комитета. Им стал Дмитрий Гора. Виктор Гулевич был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил, Анатолий Краевский — заместителем управляющего делами президента, Вадим Синявский — министром по чрезвычайным ситуациям. Также Лукашенко обновил руководство Государственного таможенного комитета, назначил новых заместителей министра иностранных дел, министра по налогам и сборам, министра экономики, министра энергетики и министра юстиции. В трех университетах появились новые ректоры.

В середине февраля Лукашенко анонсировал референдум по новой Конституции Белоруссии. Его можно будет провести минимум через 11 месяцев или год, сказал он. До этого, выступая на ВНС, Лукашенко заявил, что к конституционной реформе власти успеют подготовиться в течение 2021-го. После этого, как отметил президент, начнет решаться вопрос о его уходе с поста.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.