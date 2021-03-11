Федерер проиграл 42-й ракетке мира из Грузии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинале турнира ATP-250 в Дохе (Катар). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 11 марта, и длилась 1 час 52 минуты. Представитель Грузии одержал победу в трех сетах (3:6, 6:1, 7:5). Федерер 12 раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт. Басилашвили сделал столько же эйсов и взял три гейма на подаче соперника.

За выход в финал соревнований 42-я ракетка мира Басилашвили поборется с американцем Тейлором Фритцем, занимающим в мировом рейтинге 33-е место.

Федерер на данный момент занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир в Дохе стал для 39-летнего Швейцарца первым после паузы, которая длилась больше года. До соревнований в Катаре Федерер участвовал в Australian Open-2020, после чего перенес плановую операцию.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



