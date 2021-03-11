Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19

Президент Владимир Путин рассказал, что некоторые российские чиновники и бизнесмены лечились от коронавируса российскими препаратами. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 11 марта.

На совещании у главы государства председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал о создании и производстве нескольких отечественных препаратов, которые применялись при лечении COVID-19.

«Вашими препаратами многие воспользовались, знаю, что и присутствующие на нашем совещании сегодня могли оценить качество этих препаратов, поскольку принимали их», — отметил Путин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что каждый пятый депутат (22 процента) сделал прививку от коронавируса российской вакциной, треть парламентариев переболела COVID-19. Вакцинацию прошла в том числе 84-летняя депутат, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, уточнил он.

Российский лидер также намерен привиться от коронавируса. В феврале он говорил, что это может произойти в конце лета или начале осени, так как ему еще предстоит сделать прививки от гриппа и пневмококка.