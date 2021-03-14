Мужчина потратил 2,3 миллиона рублей на татуировки

Швейцарец Андреас Штауффигер потратил 23 тысячи фунтов стерлингов (2,3 миллиона рублей) на татуировки. По его словам, это позволяет ему побороть страх перед болью. Об этом пишет Daily Star.

Как рассказал 43-летний кондитер и пожарный-доброволец, свою первую татуировку он сделал в 18 лет. Сейчас их уже 60, и он не намерен останавливаться на этом. Кроме того, швейцарец сделал себе 16 пирсингов. В планах мужчины покрыть узорами все тело и голову.

Андреас уверен, что это позволяет ему справляться с болью, страх которой мешает ему спасти как можно больше людей. «Насколько болезненна татуировка, зависит не от части тела. Это больше связано с вашим текущим состоянием — стрессом, сном, голодом — тем, что может ее вызвать», — уверен Штауффигер.

Ранее сообщалось, что пенсионер Вольфганг Кирш стал самым татуированным человеком в Германии. Почти все его тело — 98 процентов — покрыто рисунками, и лишь на стопах нет татуировок. Его страсть к татуировкам началась после падения Берлинской стены в 1989 году. С тех пор он сделал 86 больших рисунков на своем теле, покрыв краской в том числе лицо, губы, уши и глаза. У пенсионера, который называет себя Магнето, есть также 17 имплантов под кожей, некоторые из них могут примагничивать мелкие металлические предметы.