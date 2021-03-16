«Спартак» заинтересовался 100-килограммовым американцем

Московский «Спартак» заинтересовался нападающим американского футбольного клуба «Орландо Сити» Дэрилом Дайком. Об этом сообщает Twitter MLS Transfers.

На данный момент 100-килограммовый футболист, рост которого составляет 188 сантиметров, на правах аренды выступает за клуб «Барнсли» из английского чемпионшипа. В десяти матчах форвард забил три мяча.

До перехода в «Барнсли» Дайк забил восемь мячей в 22 матчах в составе «Орландо» в Главной лиге футбола (MLS). В этом году нападающий дебютировал в составе сборной США. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 20-летнего форварда в 5 миллионов евро.

Дайк — двоюродный брат нигерийского форварда Эммануэля Эменике. с 2011 по 2013 год африканец выступал за «Спартак».

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