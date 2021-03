Ученые нашли причину щедрости мужчин

Китайские специалисты выяснили, как щедрость мужчин связана с уровнем тестостерона в крови. Соответствующий материал опубликовали на сайте научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Для проведения исследования ученые пригласили 70 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет и поделили их на две группы. В ходе эксперимента всем добровольцам предложили воспользоваться специальным гелем с высоким содержанием тестостерона. В то время как людям из первой группы досталось средство с гормоном, участники второй группы использовали плацебо.

Через некоторое время мужчинам была предоставлена некая сумма денег. Им предложили распределить эти средства между близкими людьми, приятелями и собой. Так, почти все участники отдали примерно половину выделенных средств близким людям. Однако, когда пришлось делать выбор между собой и приятелями, мужчины, которые принимали тестостерон, оказались более эгоистичными: они оставили деньги себе, ничего не отдавая знакомым.

С помощью аппарата МРТ специалисты смогли зафиксировать у участников обеих групп различия активности в височно-теменном переходе мозга, которая отвечает за эмпатию. Так, на поведенческом уровне тестостерон стал причиной снижения щедрости мужчин, в отличие от плацебо.

