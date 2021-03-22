Вооруженные силы Армении пообещали сохранять политический нейтралитет

Вооруженные силы Армении сохранят нейтралитет в политических вопросах, пообещал назначенный премьер-министром Николом Пашиняном начальник Генерального штаба Артак Давтян. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

По его словам, военные продолжают осуществлять поставленные перед ними задачи по переоценке и укреплению системы безопасности Армении и нейтрализации внешних угроз.

Ранее 22 марта сообщалось, что Пашинян лично утвердил Давтяна в должности начальника Генерального штаба, поскольку президент Армен Саркисян не подписал представленный им проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как военное руководство потребовало отставки Пашиняна и роспуска правительства. Позже к ним присоединились офицеры полиции. На этом фоне Пашинян издал указ об отстранении главы Гаспаряна от должности начальника Генерального штаба, однако президент дважды отказался подписать соответствующий документ.

Пашинян заявил, что Гаспарян считается уволенным, несмотря на отказ президента утвердить решение. Он подчеркнул, что, согласно законодательству республики, указ об увольнении вступает в силу, если в течение 14 дней не был оспорен в Конституционном суде.

По словам адвоката Гаспаряна, тот находится на своем рабочем месте, «поскольку в противном случае, в условиях действующего в стране режима военного положения, его действия рассматривались бы как отягчающее обстоятельство».

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.