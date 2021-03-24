Москвичи отказались продавать квартиры самостоятельно

Москва занимает предпоследнее место в списке из 15 российских городов-миллионников, ранжированных по доле квартир, которые продаются собственниками самостоятельно. Об этом свидетельствуют материалы «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», предоставленные «Ленте.ру».

Как выяснили аналитики, меньше всего независимых продавцов жилья в Новосибирске — всего 3,7 процента. В Москве меньше 5 процентов владельцев продают квартиры сами, в Санкт-Петербурге этот показатель равен 10 процентам. Чаще всего отказываются от услуг риелторов жители Самары — там почти 18 процентов квартир продаются непосредственно собственниками.

Эксперты объясняют низкую долю самостоятельных продавцов жилья в Москве чрезмерной занятостью столичных жителей. «Москва — очень суматошный город, — указывают специалисты. — Средний житель столицы утром уезжает на работу, а вечером с нее возвращается. При этом на работе ему выносят мозг, и в итоге ему не до продаж жилья. Во-вторых, москвичи стали привыкать обращаться за помощью к профессионалам. Сейчас ко многим пришло понимание, что каждый должен заниматься своей работой».

Ранее в марте сообщалось, что в некоторых населенных пунктах России целую квартиру можно купить по цене одного квадратного метра в Москве. Ультрадешевое жилье нашли, в частности, в Коми, Ивановской, Кемеровской и Челябинской областях.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru